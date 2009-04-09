Енергетичні напої роз'їдають зубну емаль

Якщо ви щодня п`єте спортивні напої під час фізичних вправ, то незайве буде дізнатися, що такий вибір не тільки забезпечить тіло енергією, але і піддасть небезпеці здоров`я ваших зубів. Стоматологи Університету Нью-Йорка встановили, що популярні енергетики через високих рівнів кислоти приводять до зубної ерозії.

Тривале вживання спортивних енергетиків істотно ушкоджує зубну емаль, дозволяючи кислотам буквально з`їдати гладеньке покриття зуба і проникати в зубну тканину, внаслідок чого зуб розм`якшується і ослабляється. Вперше американські лікарі довели, що лимонна кислота в спортивних напоях сприяє ерозійному пошкодженню зубів.

У дослідженні для випробувань використовувалися зуби корів, оскільки структура зубної тканини тварин близько схожа з людською. Половина зразків була поміщена в спортивний напій від 75 до 90 хвилин, щоб зімітувати його споживання протягом дня, а половина у воду. При тестуваннях учені розглянули дію енергетиків, що продавалися. Результати показали, що склад спортивних напоїв значно впливає на розвиток ерозії і розм`якшення зуба. За словами дантистів, чищення зубів відразу після споживання спортивного напою може тільки посилити проблему зубної ерозії, оскільки пом`якшена емаль дуже чутлива до абразивних властивостей зубної пасти. Медики рекомендують понизити до мінімуму вживання енергетиків, а випивши такий напій, почекати, щонайменше, півгодини, перш ніж почистити зуби кислотно нейтралізуючою і збагаченою мінералами зубною пастою.

ami-tass.ru