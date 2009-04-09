Серце може самовідновлюватися після інфаркту

Вчені з інституту Каролінска (Karolinska Institutet) змогли визначити, чи оновлюються клітини серцевих м`язів і як часто це відбувається.

Суперечки, чи може серце повноцінно відновити свою діяльність після інфаркту, ведуться давно. Однак тепер у однієї зі сторін з`явився вагомий доказ своєї правоти.

У статті, опублікованій в журналі Science, шведські вчені показали, що у 25-літніх людей щороку оновлюється близько 1% кардіоміоцитів (клітин серцевого м`яза), з віком цей показник знижується (до 0,45% у 75-літніх жителів планети). Виходить, що протягом всього життя людина "зношується" і змінює близько половини кардіоміоцитів.

Виявити цей факт біологи змогли, розробивши власний метод визначення тривалості життя клітин. Він заснований на вимірюванні вмісту ізотопу вуглецю-14.

Шведи взялися за вивчення серця, так як хвороби саме цього органу забирають життя чи не більшості людей на планеті.

"Втрата кардіоміоцитів після серцевого нападу призводить до порушень роботи життєво важливого органу. Наше відкриття сприятиме подальшим дослідженням у цій галузі, що може призвести до появи препарату, який міг би стимулювати процес появи нових клітин", - заявляє в прес-релізі інституту професор Джонас Фризе (Jonas Frisén).

Втім, деякі вчені вважають, що й цієї швидкості оновлення в деяких випадках цілком достатньо для того, щоб відновитися після інфаркту.

Фризе ж заявляє, що в найближчому майбутньому його група планує дослідити оновлення клітин у хворих, які перенесли серцевий напад. Можливо, тоді з`ясується, що в цьому випадку серце збільшує швидкість відновлення клітин.

newsland.ru