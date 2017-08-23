МОЗ відстрочив закупівлі ліків за оновленим Національним перечню основних ліків

Міністерство охорони здоров'я України відтермінувало закупівлю ліків за оновленим Національним переліком основних лікарських засобів на 1 січня 2018 року, повідомила на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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«Незважаючи на те, що у регіонів було 6 місяців підготуватися до закупівель ліків, які входять до нового Національного переліку, вони гальмують реформу і не готові до нових правил», - написала Супрун.

Вона повідомила, що у вересні Міністерство охорони здоров'я збирає представників регіонів до Києва на тренінги для фахівців обласних департаментів і управлінь охорони здоров'я, які допоможуть їм навчитися точніше розраховувати потребу в ліках.

За словами Супрун, до кінця року заклади охорони здоров'я зможуть закупити і відпустити пацієнтам препарати, які включено до Державного реєстру лікарських засобів без прив'язки до Національного переліку.

«А ми за цей час доопрацюємо перелік ліків і внесемо необхідні зміни, щоб доповнити список препаратів. Ми повинні добре попрацювати разом, щоб громадяни отримали більше якісних ліків», - зазначила керівник міністерства.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2017 року набула чинності урядова постанова від 16 березня № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів», якою у новій редакції затверджено Національний перелік основних лікарських засобів, закупівля яких здійснюється на всіх рівнях закладів охорони здоров'я за бюджетні кошти. При цьому граничний розмір постачальницько-збутової (оптової) надбавки, який нараховується до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни, не повинен перевищувати 10%. Граничний розмір торговельної (роздрібної) надбавки, що нараховується до закупівельної ціни, не повинен перевищувати 10%.

Довідка УНІАН. Національний перелік основних лікарських засобів - це перелік безпечних ліків з доведеною ефективністю, які держава гарантуватиме пацієнту безкоштовно шляхом раціонального використання державних коштів. Він сформований на основі базового переліку ВООЗ і доказів ефективності, безпеки та економічної доцільності лікарських засобів. Розробці Національного переліку передувало визначення пріоритетних для України захворювань і станів.