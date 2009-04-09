Цукор і крупи фасували в антисанітарних умовах

Вітчизняні податківці виявили черговий підпільний цех, у якому фасували цукор і крупи, не лише без документів, а ще й в антисанітарних умовах.

Цього разу податкова міліція викрила підприємця із Маріуполя, котрий організував справжнє виробництво. Бізнесмен скуповував цукор та різні крупи в Донецькій та Луганській областях. Чотири найманих працівники пакували їх у підпільному цеху. За добу розфасовували майже 2 тонни круп і цукру. Податкові міліціонери також вилучили десятки тонн сировини.

Загалом же з початку 2009 року українські податківці виявили 380 підпільних виробництв, на яких було товару майже на 260 мільйонів гривень.

likar.info