Цукор і крупи фасували в антисанітарних умовах
16:06, 09 квітня 2009Країна
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"Бізнес" по-маріупольськи
Вітчизняні податківці виявили черговий підпільний цех, у якому фасували цукор і крупи, не лише без документів, а ще й в антисанітарних умовах.
Цього разу податкова міліція викрила підприємця із Маріуполя, котрий організував справжнє виробництво. Бізнесмен скуповував цукор та різні крупи в Донецькій та Луганській областях. Чотири найманих працівники пакували їх у підпільному цеху. За добу розфасовували майже 2 тонни круп і цукру. Податкові міліціонери також вилучили десятки тонн сировини.
Загалом же з початку 2009 року українські податківці виявили 380 підпільних виробництв, на яких було товару майже на 260 мільйонів гривень.
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