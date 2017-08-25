Українські лікарі зможуть користуватися освітніми ресурсами британського медичного журналу - МОЗ

Британський медичний журнал "BMJ" і Міністерство охорони здоров’я України оголошують про підписання нового Меморандуму про взаєморозуміння, який акредитує "BMJ" на роботу в сфері підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки лікарів.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, "BMJ" - один із провідних світових генераторів медичних знань, що реалізує навчальну ініціативу підтримки клінічних рішень, яка собі за мету ставить удосконалення рівня охорони здоров’я в Україні.

Читайте такожСтуденти медуніверситету ім.Богомольця складали іспити за присутності поліції

Ініціатива покликана надати клініцистам та професійним працівникам сфери охорони здоров’я доказові онлайн-інструменти та ресурси, зокрема, «BMJ Best Practice» і «BMJ Learning» («Найкраща практика «BMJ» та «Навчання з BMJ»), для покращення рівня діагностики, лікування і заходів із захисту від інфекційних та неінфекційних захворювань.

Запропоновані ресурси готуються міжнародними експертами, аналізуються українськими клініцистами й експертами, які потім адаптують їх для національного користувача українською мовою із доступом, як в онлайн, так і в офлайн режимі, або через мобільні пристрої. Програма має цілковиту підтримку Міністерства охорони здоров’я України та національної Робочої групи.

За словами Голова Департаменту зі стратегічного партнерства «BMJ» Міталі Врозинскі, сьогодні клініцисти стикаються з величезним масивом постійно мінливої інформації, тож із кожним днем стає все важче підтримувати теоретичні і практичні знання на належному рівні.

"Ми пишаємося тим, що можемо скористатись нашим міжнародним досвідом для того, щоб надавати перевірені й доказові знання українським професіоналам сфери охорони здоров’я. Україна ставить перед собою амбіційні плани із вдосконалення систем та інфраструктури охорони здоров’я, покращення використання відповідних ресурсів та якості медичних послуг, що надаються. Це непросте завдання, і ми пишаємось тим, що саме нам довірена підтримка таких цілей через Ініціативу ПКР», - зазначила Врозинскі.

*** «Найкраща практика «BMJ» («BMJ Best Practice») – це онлайн-інструмент підтримки процесу прийняття рішень, який надає лікарям швидкий і простий доступ до останньої інформації під час постановки діагнозу або прийняття рішень щодо лікування пацієнтів. Ресурс поновлюється на щоденній основі і базується на останніх доказових дослідженнях, рекомендаціях і експертній думці для забезпечення поетапних настанов із питань діагностики, прогнозування, лікування й профілактики.

Читайте такожУ МОЗ пояснили нові вимоги до вступу на інтернатуру

«Навчання з BMJ» («BMJ Learning») – це освітній онлайн-ресурс, який надає професіоналам сфери охорони здоров’я швидкий і ефективний спосіб перевірити свої знання й тримати руку на пульсі останніх розробок у сфері медицини. На ньому розміщено понад 1 000 доказових рецензованих навчальних модулів у понад 70 областях спеціалізації.

«BMJ» – це глобальний постачальник освітніх послуг у сфері медицини із досвідом медичної освіти, підтримки клінічних рішень, досліджень і публікацій, а також баченням, яке передбачає створення здорового суспільства шляхом обміну теоретичними і практичними знаннями для покращення досвіду, результатів і цінностей у сфері охорони здоров’я.