Медики розповіли про основні симптоми ентеровірусної інфекції

Ентеровірусна інфекція – це група гострих вірусних захворювань, які вражають дітей та дорослих. Характерною особливістю цих інфекцій є надмірне різноманіття клінічних форм - від безсимптомного перебігу чи незначної лихоманки до менінгоенцефалітів, міокарітів, тощо. Група ентеровірусів містить понад 100 небезпечних вірусів для людини.

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Медики підкреслюють, що передається ентеровірусна інфекція, як правило, фекально-оральним шляхом, через предмети побуту, забруднені руки, при недотриманні правил особистої гігієни, але не виключений і повітряно-крапельна передача, як при ГРВІ. Також можливе інфікування при купанні у відкритих заражених водоймах. Якщо в місці відпочинку, зокрема, у басейнах, вже були випадки захворювання, медики не радять купатися.

Інкубаційний період (від зараження до появи перших симптомів захворювання) зазвичай досить короткий, лише 2-3 дні, тому захворіти можна як під час відпочинку, так і у найближчий час після повернення додому.

Характерні симптоми - незначне підвищення температури тіла, почервоніння горла, висип на долонях та ступнях. При виникненні симптомів – негайно звертайтеся до лікаря.

Щоб уникнути захворювання, дотримуйтеся правил особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету і перебування у місцях великих скупчень людей. Використовуйте чисту воду, якщо невпевнені у якості води - прокип'ятіть. Мийте овочі і фрукти перед вживанням. Ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням.