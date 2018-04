Велосипедні прогулянки допомагають вилікувати мігрень

Лікарі спростували міф, згідно з яким фізичні вправи підсилюють головний біль за рахунок додаткової напруги. Для цього медики примусили людей з мігренню їздити на велосипеді.

З`явилися нові дані, що свідчать, що деякі типи фізичних навантажень добре переносяться і показані людям, які страждають на мігрень. Виявлені факти указують на те, що в рамках цих навантажень у людей не тільки знижується частота нападів, але і підвищується якість життя.

Дослідники вивчали реакції пацієнтів з підтвердженим діагнозом "мігрень", фіксуючи зміни в їх стані до, в час і після навантажень. Випробування проводилися на базі однієї з найпопулярніших зараз в світі аеробних тренувань - сайклінгу. Комплекс тренування розробили спеціально для того, щоб забезпечити максимальний рівень споживання кисню тканинами організму без погіршення стану учасників експерименту.

Після закінчення експерименту дослідники визначили, що рівень оксигенації дійсно зростав в значній мірі, а погіршення в стані пацієнтів не наступало як безпосередньо в період експерименту, так і протягом місяця після нього.

Люди, які періодично страждають від головних болів і нападів мігрені, найчастіше ведуть більш пасивний спосіб життя в порівнянні з іншими, уникаючи фізичних навантажень із страху нападів. Це, у свою чергу, призводить до зниження витривалості і гнучкості організму, погіршуючи його загальний стан. Таким чином, наявність певних і регулярних фізичних навантажень в житті людей, які страждають від мігрені, обов`язкова.

Стаття з результатами роботи опублікована в The Journal of Head and Face Pain.

podrobnosti.ua