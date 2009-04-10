Жир на талії - проблеми з серцем

Дослідники з Медичного центру в Бостоні зібрали дані про 80 тисяч осіб у віці від 45 до 83 років і виявили, що жінки, у яких є зайвий жир на талії, на 15% частіше ризикують придбати захворювання серця. У чоловіків "з животом" серцево-судинні недуги виникають на 16% частіше, ніж у струнких. За час семирічного дослідження у випробовуваних було зареєстровано 1 100 випадків серцевої недостатності, причому у 64 осіб захворювання привело до летального результату.

Результати цієї роботи в черговий раз підтвердили, що індекс маси тіла (співвідношення ваги і росту людини), широко використовуваний лікарями, не завжди дозволяє зробити правильні висновки про здоров`я людини. Раніше було також встановлено, що скупчення жиру на животі значно збільшує шанси розвитку серцевих захворювань і діабету другого типу.

У жінок нормальною вважається талія в 90, а у чоловіків - в 100 сантиметрів. Якщо об`єм талії перевищує ці норми, ризик виникнення проблем із здоров`ям дуже високий. Цікаво, що талія може не відповідати стандартному показнику, навіть якщо у її володаря нормальний індекс маси тіла.

Нагадаємо, що серце знаходиться в небезпеці і у тих, у кого товста шия. Навіть маючи відносно тонку талію, товстошия людина надзвичайно ризикує придбати проблеми з серцем. Річ у тому, що чим товстіша у людини шия, тим нижчий у неї рівень "хорошого" холестерину і вищий вміст глюкози в крові.

podrobnosti.ua