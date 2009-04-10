Столична влада обмежить продаж алкогольних напоїв “в одні руки”

З 1 травня в Києві введуть нові правила продажу алкогольних напоїв.

Як пише газета “Вечірній Київ” (№46 (18381)), якщо раніше можна було купувати необмежену кількість алкогольних напоїв, то скоро ситуація дещо зміниться.

Відповідно до нововведення, київським крамницям і кіоскам роздрібної торгівлі заборонять продавати одному покупцеві більш ніж одну пляшку горілки, яка прирівнюватиметься до двох пляшок вина, семи пляшок пива або шести банок слабогазованого алкогольного напою.

Офіційні терміни обмежувальних правил визначила міська влада, на думку якої, зменшення продажу алкогольних напоїв сприятиме скороченню кількості тих киян, які зловживають спиртним.

Також видання нагадує, що Верховна Рада минулого тижня ухвалила закон, яким майже на 60% підвищено ставку акцизного збору на етиловий спирт і лікеро-горілчану продукцію. Окрім цього документа, уряд запровадив щорічну індексацію ставок акцизного збору на спирт та алкогольні напої, яка залежатиме від індексу споживчих цін, зазначає “Вечірній Київ”.

Однак медики вважають, що такі заходи не вплинуть на людей, які зловживають алкоголем.

“Підвищення акцизного збору, обмеження продажу спиртних напоїв відчутного результату не дадуть”, – вважає лікар-нарколог Юрій СИВАШ.

За його словами, українцям не властиво кардинально змінювати свій спосіб життя.

“Наркозалежні знайдуть можливість купувати не одну, а більше пляшок алкогольних виробів. Наприклад, спочатку людина піде до одного магазину, потім зайде в інший. Ось і вся ефективність – від цього кількість любителів хильнути не зменшиться”, - зазначив Ю.СИВАШ.

Водночас агентству УНІАН в прес-службі мерії та Головному управлінні з питань торгівлі та побуту цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.