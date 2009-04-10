Вінниччина: кількість відмов від БЦЖ зросла у 100 разів

У Вінницькій області впродовж року 350 батьків відмовились від проведення їхнім новонародженим дітям щеплення проти туберкульозу БЦЖ, що майже у 100 разів більше, ніж у попередні роки. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила головний державний санітарний лікар Вінницької області Валентина Зайцева.

"Я вже життя пропрацювала у санепідслужбі і ніколи у нас такого ще не було, щоб 350 матерів у пологових будинках відмовилось від проведення їхнім дітям БЦЖ", - сказала вона. В.Зайцева вважає, що "це жахлива цифра, особливо враховуючи те, що у нас у країні оголошена епідемія туберкульозу".

"Раніше випадки відмов від БЦЖ були поодинокими – 3-5, нехай 10, на рік по всій області, наприклад, із релігійних міркувань", - розповіла вона.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році у Вінницькій області 41 тис. батьків відмовилась від проведення їхнім дітям туберкулінових проб Манту.