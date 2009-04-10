У Чернігові триває тиждень без абортів

В обласному центрі Чернігівщини проходить акція "Мамо, не вбивай мене". Як передає кореспондент УНІАН, з ініціативою проведення інформаційної кампанії виступили священики Української православної церкви (МП) та Благодійний фонд "Європа".

Під час засідання прес-клубу реформ народний депутат України, президент благодійного фонду Валерій ДУБІЛЬ повідомив, що мета акції – привернути увагу суспільства до проблеми абортів.

"За нинішніх умов демографічної кризи питання абортів актуальне як ніколи, - сказав він. В.ДУБІЛЬ зауважив, що за роки незалежності українські жінки зробили 30 мільйонів абортів і це означає, що Україна втратила 30 мільйонів своїх громадян. У рамках акції, до 12 квітня священики читатимуть лекції у школах та вузах, у храмах Чернігівщини проведуть спеціальні служби та молебні. Зокрема, п’ятницю, 10 квітня, в усіх храмах священики молитимуться за просвітлення жінок та утримання їх від абортів. Також у медичних та освітніх закладах, на вулицях Чернігова волонтери і священики розповсюджують листівки з агітацією не робити аборти. До акції долучилися і окремі медичні заклади міста – протягом тижня вони не роблять аборти. Крім того, організатори планують провести засідання "круглого столу", присвяченого проблемі абортів, за участю провідних українських лікарів і духовенства, і дискусію в режимі прямого ефіру на міському телебаченні.

"Навіть якщо 10 жінок передумають робити аборт, це вже буде хорошим результатом нашої акції", - вважає В. ДУБІЛЬ.