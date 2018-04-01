Як "долають" епідемію туберкульозу в Києві (фоторепортаж)

Ці фотографії демонструють реальний стан приміщень і споруд Київської міської туберкульозної лікарні №2. Кожна фотографія цієї туберкульозної лікарні повною мірою ілюструє злочинну бездіяльність влади, що принижує не тільки людську гідність працівників і пацієнтів медичного закладу, але й порушує абсолютну більшість норм чинного законодавства про працю.

Востаннє корпус легеневих форм туберкульозу Київської міської туберкульозної лікарні №2 ремонтувався більше 25 років тому, а капітальний ремонт кістково-суглобового відділення – ще в 1988 році.

У місті, де понад 20 тисяч хворих на туберкульозом, зокрема 4 тисячі дітей, роботу лікарів-фахівців цього центру складно переоцінити. Тим більше що за останні роки намітилася тенденція до збільшення кількості хворих об`єднаними інфекціями - туберкульоз/СНІД, туберкульоз/наркоманія, туберкульоз/гепатит - а кількість дітей, хворих на туберкульоз, з 2007 р. збільшилася майже удвічі.

Два роки тому було прийнято розпорядження КМДА «Про Програму зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів Києва до 2011 року» (розпорядження КМДА №794 від 19.04.2006 р.). Згідно даному документу, столична влада повинна була почати реконструкцію Київської міської туберкульозної лікарні № 2 ще в 2006 році, але досі не виділила на це жодної копійки.

Київська міська туберкульозна лікарня №2 знаходиться під загрозою закриття, а столична влада за останні 3 року ні копійки вклала в зміцнення її матеріально-технічної бази.

Лікарня побудована в 1967 році, це найбільша туберкульозна лікарня столиці і єдиний центр лікування туберкульозу всіх типів і форм. Ліжковий стаціонар медичного закладу складає 400 ліжок, з яких 270, - це ліжка легеневого профілю.

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