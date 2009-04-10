Чим корисний сир?

Виявляється, вершкові сири – борці за здоров`я людини. У них міститься величезна кількість корисних елементів. Лікарі-дієтологи рекомендують включати сири до раціону кожної людини, особливо людей, які ведуть рухливий енергійний спосіб життя.

Вершкові сири роблять з молока. Сир – універсальний продукт. Він «вбирає» в себе абсолютно всі найкорисніші складові молока і, що головне, містить їх в концентрованому вигляді. Сир багатий білками і мінеральними солями, особливо важливими для дітей, підлітків, вагітних жінок і матерів-годувальниць. Сири рекомендують вживати хворим на туберкульоз, а також при переломах.

Але не варто розцінювати сири як панацею від всіх хвороб.

Розрізняють три основні види сиру: м`які сири, тверді крупні і тверді дрібні сири.

Тверді крупні сири мають тонкий аромат, солодкуватий присмак. Вони мають великі сирні «дірки». Тверді крупні сири подають і до сніданку, і до обіду, і до вечері. Вони не протипоказані навіть малюкам до 1,5 років. З найбільш поширених сирів до цієї групи належить швейцарський.

Голландський, костромський і інші подібні сири належать до групи твердих дрібних сирів. Їх особливості – круглі або овальні «дірки», а також виражені гострий смак і аромат. Ці сири підходять тільки для сніданку. І дітворі до двох років їх давати не рекомендується.

М`які сири, відповідно, відрізняються м`якою консистенцією, їх можна намазати. Але це не єдина відмінність. Наприклад, всім відомий рокфор характеризується гострим смаком і аміачним запахом. Це легендарний сир, історія якого почалася декілька сотень років тому у Франції. Він робився винятково з овечого молока (тепер ця рецептура не дотримується). Вся товща сиру пронизана прошарками синювато-зеленої цвілі, яка спеціально вводиться при його виробленні.

М`які сири завдяки гострому смаку збуджують апетит, тому хороші перед обідом і вечерею.

Варто пам`ятати, що диво-продукт – сир – корисний не всім. Гострі сири дієтологи не рекомендують їсти у великих кількостях при хворобах шлунку, зокрема, виразковій хворобі і гастритах, гіпертонії.

Але все-таки користі у сирі значно більше. Регулярне його вживання позитивно впливає на зір, стан шкіри, обмін речовин, регулює процеси росту.

Про цілющу силу сирів складалися навіть легенди! Наприклад, що цариця Ассірії Семіраміда відрізнялася красою, силою і величавістю саме завдяки тому, що в дитинстві харчувалася винятково сиром, який їй приносили в дзьобах птахи...

Існують і маски з використанням сиру, які тонізують і омолоджують шкіру. Наприклад, половина плавленого сирка, небагато м`якоті стиглої дині, ложка меду, сік лимона і стакан води. Все потрібно перемішати до отримання однорідної консистенції, нанести на шкіру на півгодини, а потім зняти тампоном, змоченим в теплому молоці. Далі промити теплою водою. Сирні маски ефективні навіть при опіках.

Але сир «сильний» не тільки для «боротьби» за красу. Ще один «рецепт». Він зацікавить гіпотоніків, людей з низьким артеріальним тиском. На сніданок потрібно випити чашку кави і з`їсти бутерброд з маслом і сичужним сиром. Тиск нормалізується, і ви відчуватимете себе добре цілий день.

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