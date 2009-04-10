У Росії заборонено обіг психоактивних курильних сумішей

Голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко видав ухвалу про посилення нагляду за реалізацією курильних сумішей, до складу яких входять шавлія провісників (Salvia divinorum), гавайська троянда (Argyreia nervosa), блакитний лотос (Nymphaea caerulea), повідомляє прес-служба відомства. Він також надіслав до митної службу листа з проханням заборонити ввезення цих сумішей до Російської Федерації.

За словами Онищенка, випадки продажу курильних сумішей під назвами AM-HI-CO, Dream, Spice (Gold, Diamond), Zoom, Ex-ses, Pep Spice, Yucatan Fire та інших були зафіксовані під час перевірок у кількох російських містах. Дозволу на торгівлю у продавців не було.

Інститут харчування РАМН провів експертизу цих курильних сумішей. У них були виявлені отруйні речовини, а також речовини, що мають психотропну і наркотичну дію.

Як повідомляє Росспоживнагляд, вживання таких сумішей може призвести до психічних патологій, таких як гострі і депресивні психози, а це становить реальну загрозу для суспільного здоров`я. У зв`язку з цим глава Росспоживнагляду заборонив обіг на території Російської Федерації курильних сумішей, сухих ароматизаторів для повітря, пахощів, що містять шавлію провісників, гавайську троянду і блакитний лотос.

Медпортал