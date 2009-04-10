Нормальний сон допомагає "очищати" мозок від непотрібної інформації

Хороший стабільний сон дозволяє мозку фільтрувати одержувану за день інформацію і при пробудженні готуватися до нових знань і адаптуватися до нових умов навколишнього середовища, з`ясували неврологи Університету Вісконсіна-Медісона /США/. Згідно з одержаними результатами, сон "освіжає" мозок шляхом залучення синапсів - ділянок, які дозволяють клітинам взаємодіяти з іншими нейронами. Відкриття припускає, що синапси сильніші, коли ми прокидаємося після міцного і здорового сну, а мозок "очищений" від непотрібної інформації. Таким чином сон економить енергію, простір і матеріал, зібраний в мозкових функціях.

Учені зафіксували, що рівень сигналізуючих білків в синапсах між нейронами падає від 30 до 40 відсотків під час сну. В кінці сну синапси різко скорочуються, а найслабкіші з них можуть навіть зовсім зникнути. Тепер ідея про те, що необхідно добре висипатися перед іспитом або відповідальним заходом, підтверджена науковим доказом: завдяки нічному відпочинку зранку мозок готовий до навчання, обробки нової інформації і функціонуватиме ефективніше. Крім того, нормальний сон важливий для закріплення в пам`яті того, що ми дізналися за день.

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