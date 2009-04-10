7% буковинців вважають стан свого здоров’я незадовільним

Понад половину мешканців Буковини вважають стан свого здоров’я «добрим». Майже кожний третій житель оцінив стан свого здоров’я як «задовільний». Водночас хворими себе називають тільки 7% мешканців області.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати вибіркового опитування буковинців про стан їх здоров’я оприлюднили у Головному управлінні статистики в Чернівецькій області.

За результатами опитування, у минулому 2008 році в області хворіли 72% мешканців. Кожна п’ята особа, яка перенесла захворювання, відзначила його вплив на повсякденну працездатність, кожна двадцята – на життєву активність, тобто можливість займатися фізичною працею, відвідувати культурні заклади, вести активний спосіб життя.

Із загальної кількості опитаних осіб, кожний третій мешканець Буковини мав хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям. Найбільш поширеними серед населення області були серцеві захворювання – 32% та гіпертонія – 26%. Кожна сьома особа серед тих, які мали проблеми зі здоров’ям, повідомила що хворіє на артроз або артрит, кожна дванадцята – має виразку шлунку або 12-типалої кишки, а кожний тринадцятий буковинець потерпає від хронічного бронхіту або емфіземи легенів. 78% опитаних буковинців повідомили, що впродовж року зверталися за медичною допомогою.

Основною причиною недоступності медичної допомоги буковинці вважають занадто високу вартість ліків, медичних товарів та послуг охорони здоров’я.