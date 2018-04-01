Нітрати в овочах: знайти і знешкодити

Нітрати - це солі азотної кислоти (селітри), які є в овочах і фруктах. Існували вони з давніх-давен. Проте, розмови про шкоду нітратів для здоров`я не припиняються. Хоча проблема не в самих нітратах, а в тому, яка їх кількість потрапляє в організм людини.

Згідно висновкам Всесвітньої організації охорони здоров`я, безпечною вважають кількість 5 міліграм нітратів на 1 кг людського тіла. Тобто, доросла людина може одержувати близько 350 міліграм нітратів без всяких наслідків для здоров`я.

Рослини мають здатність поглинати з насиченого добривами грунту значно більше сполук азоту, ніж необхідно для їхнього розвитку. Внаслідок цього тільки частина нітратів синтезується у рослинні білки, а інші потрапляють в організм людини в чистому вигляді через плоди, коріння і листя овочів. Далі одні нітрати швидко виводяться, а інші утворюють різні хімічні сполуки. Якісь з цих сполук нешкідливі і навіть корисні для організму, але інші перетворюють солі знову в азотну кислоту, і саме це шкодить здоров`ю.

Нітрати вступають в реакцію з гемоглобіном крові і позбавляють червоні кров`яні тельця можливості насищати клітини киснем. В результаті порушується обмін речовин, дестабілізується нервова система, слабшають захисні функції організму. Крім того, нітрати знижують вміст вітамінів в їжі. Регулярне їх надходження в організм людини навіть в невеликих дозах зменшує кількість йоду, а це приводить до збільшення щитовидної залози. Встановлено, що нітрати також пов`язані з виникненням пухлин в шлунково-кишковому тракті і сприяють розвитку шкідливої кишкової мікрофлори, яка виділяє в організм людини токсини. Отже шкода нітратів для здоров`я людини є незаперечною.

Більше інших накопичують нітрати капуста, буряк, салат, редиска і редька, селера, кріп, петрушка, кавун. Як це встановити? По-перше, за розміром. Жадібні до шкідливих речовин плоди зазвичай стають великими - це наслідок застосування добрив у величезних кількостях. По-друге, за деякими ознаками, встановленими фахівцями. Вважається, наприклад, що більше всього шкідливі сполуки накупичуються у шкірці плодів і в черенках листя.

Підвищену концентрацію шкідливих речовин в кавунах, наприклад, можна виявити за жовтуватими прожилками і ущільненнями у м`якуші. У багатій на нітрати моркві білуватою стає серцевина. У капусті найвищі рівні нітратів у верхньому листі і качані. В огірків шкідливі сполуки можуть бути в шкірці і тій частині, яка прикріплена до стебла.

У меншій мірі накопичують нітрати помідори, цибуля, баклажани, виноград.

Спершу зверніть увагу на те, де вирощувалися овочі і фрукти, які ви купуєте. Якщо їх вирощувала ваша сусідка на ділянці недалеко від автомобільної траси, краще такі плоди не купуйте.

Виявивши підозрілий плід, принесений з ринку або з магазина, краще його не вживати. А якщо не впевнені, що нітратів в овочах мало, правильно обробіть плоди, перш ніж вживати. Моркву, наприклад, краще обрізати з обох боків на 1 см. Те ж саме можна зробити з огірками. У кропі, петрушці та селері потрібно вживати в їжу тільки листя без стебел. А капусту, якщо вона підозріла, краще засолити, так значна частина нітратів перейде в розсіл. При варінні частина шкідливих сполук переходить у бульйон, причому в перші 15 хвилин. Саме тому деякі особливо пильні люди виливають перший відвар і доварюють овочі в новому. Правда, з вилитим бульйоном втрачаються і мікроелементи. У вареній моркві кількість нітратів знижується наполовину, а в буряці і картоплі - на 20 відсотків.

У добовий раціон дорослої людини мають входити близько 400 г овочів. Інститут харчування рекомендує 128-164 кг овочів на рік залежно від зони проживання. Рекомендовані норми:

- капуста білоголовкова - 32-50 кг

- капуста цвітна - 3-5 кг

- помідори - 25-32 кг

- морква - 6-10 кг

- огірків - 10-13 кг

- буряку - 5-10 кг

- цибулі - 6-10 кг

- кабачків і баклажанів - 2-5 кг

- солодкого перцю - 1-3 кг

- зеленого горошка - 5-8 кг

- баштанних - 20.

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