Негативні емоції у мами – нездорове харчування у дитини

Матері, що переживають стрес, "засмикані", що вічно переживають і перебувають у поганому настрої, швидше за все, передадуть "по спадковості" своїм дітям схильність до нездорової їжі. До такого висновку прийшли норвезькі педіатри з Університету Осло, проаналізувавши зв`язок між раціоном дитячого харчування і психологічними змінними у батьків.

У огляді взяли участь в цілому понад 27 тис. учасниць. Фахівці розглянули чинники материнського віку, рівня освіти, сімейного стану, матеріального доходу і кількості дітей. Особлива увага зверталася на смакові переваги дитини у віці 18 місяців, коли зазвичай малюки звикають до солодких і калорійних продуктів. Виявилось, що жінки, що переживають постійний неспокій, гнів, смуток або невпевненість у своїх силах, частіше годують своїх дітей нездоровою їжею і їх діти часто самостійно вибирають шкідливі для організму, що росте, продукти і страви.

ami-tass.ru