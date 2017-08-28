Неонатологічні відділення на 96% забезпечено життєво необхідними ліками для порятунку немовлят - МОЗ

Crown Agents на 100% виконали замовлення Міністерства охорони здоров'я та закупили препарати для лікування дихальних розладів у новонароджених (сурфактанти).

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, медичні заклади вже на 96% забезпечені сурфактантами, 4% готують до відправки.

"Загалом із державного бюджету 2016 року на закупівлі за даною програмою виділили 51,1 млн гривень для придбання 5013 лікарських засобів", - зазначили у МОЗ.