Неонатологічні відділення на 96% забезпечено життєво необхідними ліками для порятунку немовлят - МОЗ
11:06, 28 серпня 2017Країна
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Загалом із державного бюджету 2016 року на закупівлі за даною програмою виділили 51,1 млн гривень.
Сурфактанти рятують життя недоношения немовлятам / Фото: УНІАН
Crown Agents на 100% виконали замовлення Міністерства охорони здоров'я та закупили препарати для лікування дихальних розладів у новонароджених (сурфактанти).
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Як повідомили УНІАН у МОЗ, медичні заклади вже на 96% забезпечені сурфактантами, 4% готують до відправки.
"Загалом із державного бюджету 2016 року на закупівлі за даною програмою виділили 51,1 млн гривень для придбання 5013 лікарських засобів", - зазначили у МОЗ.
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