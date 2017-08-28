Понад 70% українців довіряє порадам щодо лікування, отриманим від знайомих

Понад 70% українців довіряє порадам щодо лікування, отриманим від родичів або друзів.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у липні-серпні 2017 року.

Зазначається, що 71% найбільше довіряє порадам щодо лікування або ведення здорового способу життя, отриманим від родичів та друзів. Водночас 68% респондентів вказали, що довіряють рекомендаціям лікарів швидкої допомоги, 66 % -медсестрам, 65 % - фармацевтам та аптекарям, 63% - сімейним лікарям та терапевтам.

Згідно з результатами опитування, 51% опитаних довіряє порадам викладачів медичних спеціальностей, ще майже стільки ж (46%) – спортсменам. Порадам священників і служителів церкви довіряє третина опитаних (31%), а от до народних цілителів та екстрасенсів прислухаються лише 15%.

Також 47% опитаних вважають, що за останні два роки загальна якість державних медичних послуг в Україні погіршилася. Лише 10% побачили покращення. Третина (34%) вважають, що у рівні якості державних медичних послуг нічого не змінилося, 9% не змогли відповісти.