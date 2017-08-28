97% українців вважають, що медична допомога має надаватися незалежно від матеріального стану хворого.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у липні-серпні 2017 року.

Водночас 84 % респондентів підтримують ініціативу про відкриття інформації про благодійні внески державних службовців на медичні потреби.

83 % опитаних зазначили, що підтримують розподіл витрат на лікування таким чином, що 70% сплачує держава, а 30% (або менше) пацієнт. Близько 80 % вважають, що фінансування на лікування ветеранів АТО має бути пріоритетним.

Найменше респондентів підтримують ініціативи про те, що медичні працівники мають мати право працювати на підприємницьких засадах та сплачувати менші податки (51%), і що держава може відмовитися оплачувати лікування у випадку, якщо людина нехтує своїм здоров'ям (44%).