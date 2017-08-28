Понад 60% українців згодні віддати свої органи для трансплантації після смерті - опитування

25% українців не згодні віддати свої органи для трансплантації після смерті.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у липні-серпні 2017 року.

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63% респондентів підтримують право людини на пожертву своїх органів після смерті, щоб врятувати або покращити життя інших людей.

Водночас чверть опитаних не – не підтримують, 12% – не визначились.

Більше тих, хто підтримує таку практику у західних регіонах України та серед молоді, чоловіків, заможних людей та тих, у кого є у родині медики.

Дослідження проводили у форматі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) з 26 липня по 2 серпня. Було опитано 1200 респондентів серед громадян України від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.