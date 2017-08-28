Понад 60% українців згодні віддати свої органи для трансплантації після смерті - опитування
Найбільше підтримують таку практику в західних регіонах України, серед молоді, чоловіків, заможних людей і тих, у кого є в сім'ї медики.
25% українців не згодні віддати свої органи для трансплантації після смерті.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у липні-серпні 2017 року.
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63% респондентів підтримують право людини на пожертву своїх органів після смерті, щоб врятувати або покращити життя інших людей.
Водночас чверть опитаних не – не підтримують, 12% – не визначились.
Більше тих, хто підтримує таку практику у західних регіонах України та серед молоді, чоловіків, заможних людей та тих, у кого є у родині медики.
Дослідження проводили у форматі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) з 26 липня по 2 серпня. Було опитано 1200 респондентів серед громадян України від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.