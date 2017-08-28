ФРН виділяє 1,5 млн євро для допомоги немовлятам, матерям та літнім людям з Донбасу

Федеративна Республіка Німеччина виділяє Дитячому фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) додаткові 1,5 млн євро для надання допомоги немовлятам, матерям та людям похилого віку з Донбасу.

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Про це УНІАН повідомили у відділі преси і роботи з громадськістю посольства Німеччини в Україні.

Зокрема, німецькі дипломати зазначили, що після нещодавнього схвалення виділення ще одного гранту в розмірі 1 млн євро на гуманітарні заходи Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) для підтримки постраждалих від війни на Донбасі українців, було прийнято рішення і про підтримку проекту із невідкладної допомоги Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в розмірі додаткових 1,5 млн євро.

У цьому зв'язку сказано, що ця допомога знову надається безпосередньо тій частині населення України, яке потребує особливого захисту і потерпає від триваючого конфлікту на сході України, а саме, немовлятам, дітям та їхнім матерям, молоді й людям літнього віку. При цьому наголошується, що насамперед йдеться про покращення медичної, психологічної й соціальної опіки, гарантоване забезпечення доброякісною питною водою, а також про заходи з покращення санітарних умов.

«Німеччина й надалі солідарна з народом України і стоїть на його боці. Ми і в майбутньому будемо допомагати людям, які потрапили в біду у зв'язку з подіями на сході України. ЮНІСЕФ є для нас у цій справі випробуваним партнером», - зазначив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

Також наголошується, що, надавши тільки в 2017 році понад 26 млн євро, Німеччина залишається найважливішим партнером України у сфері гуманітарної допомоги.

Обсяг німецької загальної підтримки проектів гуманітарної допомоги у всьому світі складає 1,4 млрд євро.