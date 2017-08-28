У МОЗ пояснили, чому ніколи не оприлюднять контракти з міжнародними організаціями, які закуповують ліки

У всіх країнах та територіях, з якими співпрацює ООН, агенції не публікують контракти з урядом для широкого загалу.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, міжнародні організації, що закуповують ліки для України, є структурами з дипломатичним статусом.

У відомстві пояснили, що ЮНІСЕФ та ПРООН працюють за умовами Конвенції ООН про привілеї та імунітети ООН, до якої Україна приєдналася у 1953 році, та внутрішніми процедурами системи ООН.

"У всіх країнах та територіях, з якими співпрацює ООН, агенції не публікують контракти з урядом для широкого загалу. Структури ООН не можуть адаптувати свої міжнародні процедури та стандарти до кожної з майже 200 країн світу та територій, з якими вони співпрацюють, тому однією з вимог співпраці з цими організаціями є конфіденційність та готовність співпрацювати за їхніми правилами. Так співпрацюють уряди практично всіх країн світу, і Україна не є виключенням", - наголосили у МОЗ.