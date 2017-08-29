В Україні впроваджується електронний реєстр інсулінозалежних пацієнтів - МОЗ

На виконання Постанови КМУ № 239 “Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”від 23.03.2016 року МОЗ впровадив електронний реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, завдяки реєстру вдалося виявити низку порушень, зокрема, технічні недоліки тендеру призводять до невиправданої різниці в ціні лікування одного пацієнта на рік.

Також виявилося, що невиправдано відрізняється і номенклатура препаратів інсуліну, формування потреби в інсуліні було неточним - реальна кількість пацієнтів, що потребують інсулінотерпії є на десятки тисяч меншою.

У МОЗ наголосили, що, за офіційною статистикою, в країні - 220 тисяч інсулінозалежних пацієнтів, натомість, на сьогодні в електронному реєстрі - 174 тисяч. Ці дані вказують на наявність близько 46 тис. неіснуючих осіб, які включалися до обґрунтування кількості грошей на закупівлю препаратів інсуліну за кошти державного бюджету.

У відомстві поінформували, що за останні 8 місяців більшість областей перейшли на користування єдиним реєстром і працюють за процедурою реімбурсації. На сьогодні, області, що найкраще підготовлені до роботи через реєстр (Полтавська, Чернігівська, Вінницька) уже значно економлять на закупівлі препаратів інсуліну.

Запровадження реєстру дає змогу державі уникнути необґрунтованих закупівель на десятки мільйонів гривень. Відповідно, ця економія дозволятиме забезпечувати безперебійну поставку високоякісних препаратів інсуліну кожному пацієнту.

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У МОЗ зазначили, що уряд щороку виділяє понад 600 млн грн. субвенції для закупівлі препаратів інсуліну, що становить близько половини від потреби пацієнтів, тоді як решта покривається за рахунок місцевих бюджетів.

Закупівля препаратів інсуліну здійснювалася за тендерною процедурою структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій. Однак, тендерна процедура не забезпечує прозорості вибору препаратів інсуліну та їх кількості, підкреслили у МОЗ.