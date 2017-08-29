Близько 15% київських шкіл до початку навчального року лишаються без медичного супроводу

Близько 15% київських шкіл до початку навчального року залишаються без медичного супроводу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на колегії Київської міськдержадміністрації заступник міського голови Микола Поворозник, інформуючи про забезпечення персоналом медичних кабінетів загальноосвітніх шкіл міста.

«Щодо роботи медичних кабінетів в загальноосвітніх навчальних закладах у нас ситуація на сьогоднішній день не зовсім така, як хотілось би мати. У 73 школах Києва немає персоналу у медичних кабінетах, у деяких закладах вони працюють 1-2 дні на тиждень. Я би хотів, щоб районні управління освіти спільно з департаментом освіти звернули особливу увагу щодо забезпечення медичними працівниками, звернулись до поліклінік, які знаходяться найближче до шкіл, і ті б забезпечили чергування лікарів», - зазначив Поворозник.

Він також звернув увагу на необхідність забезпечити медикаментами медичні кабінети шкіл для надання ними першої допомоги.

За даними департаменту освіти КМДА, 1 вересня відкриють двері 494 столичні школи.