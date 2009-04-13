Як позбутися забудькуватості?

Сьогодні на забудькуватість скаржаться всі: і немолоді, і молоді. Чи є засоби від «дірявої» голови?

На думку лікарів, дефіцит пам`яті найчастіше буває пов`язаний з перевтомою, хронічним недосипанням, стресом, нестачею в раціоні харчування вітамінів, особливо С, Е, групи В, що сприятливо впливають на роботу мозку. До речі, людському мозку енергії потрібно набагато більше, ніж будь-якому іншому органу. Складаючи всього лише 2% від ваги тіла, він споживає близько 25% всієї енергії. Мозок сам виробляє енергію, розщеплюючи глюкозу, що поступає з кров`ю, а витрачає її на роботу пам`яті, на мислення, емоції.

Фрукти, сон, прогулянки

Хочете бути зібраними і уважними?

Відмовтеся від шкідливих звичок (куріння і алкоголю), висипайтесь і більше бувайте на свіжому повітрі.

Частіше включайте в раціон продукти, зміцнюючі нервову систему і позитивні емоції. До природних антидепресантів, здатних зняти нервову напругу і поліпшити настрій, відносяться: хурма, айва, груші, банани, виноград, манго, базилік, селера, помідори, гарбуз. Учені переконані: знаходячись в бадьорому настрої, ми здатні схоплювати на льоту найважчу і нуднішу інформацію.

Не пропускайте прийоми їжі. Навіть якщо ви не голодні, з`їжте хоч би свіжі фрукти або випийте чашку солодкого чаю з лимоном – легке перекушування допоможе відновити рівень цукру в крові, від якого багато в чому залежить наша розумова активність.

Будь-яке фізичне навантаження (наприклад, вранішня зарядка, піша прогулянка, плавання, біг) покращує постачання мозку кисню, заряджає енергією.

Приймайте вітаміни: В1 – стимулює нервову діяльність, підвищує увагу, знімає дратівливість і млявість;В6 – забезпечує нервові клітини глюкозою і тим самим забезпечує їх готовність дати відсіч втомі і протистояти неуважності;С – підвищує працездатність, знижує нервову напругу, зміцнює імунну систему, від стану якої багато в чому залежить наш настрій і самопочуття.

Трави, трави Для відновлення і поліпшення пам`яті приготуйте собі «розумний напій» з шавлії, рецепт якої був відомий ще старогрецьким лікарям. Виявляється, листя цієї рятівної рослини багате ефірною олією, до складу якої входять особливі речовини, які поліпшують засвоєння інформації, що поступає в мозок. Залийте 10г сухого подрібненого листя склянкою окропу. Витримайте настій при кімнатній температурі протягом півгодини, а потім процідіть через марлю. Об`єм одержаного настою доведіть до 200 мл, розвівши кип`яченою водою. Приймайте 3 рази на день за півгодини до їжі. Зберігайте настій в прохолодному місці не більш як 2-3 дні.

Хороший засіб від забудькуватості – червоні квітки конюшини лугової. Свіжі суцвіття додайте в чай, а висушені і подрібнені квітки використовуйте для заправки перших страв.

Покращують працездатність і розумові процеси ароматичні олії базиліка, ялівцю і розмарину. Використовуйте їх для приготування теплої ванни, під час масажу обличчя, інгаляції.

Зарядка для розуму Поліпшити мозковий кровообіг вам допоможе спеціальний комплекс вправ. Прагніть виконувати його щодня. Після зарядки добре прийняти контрастний душ і розтертися жорстким рушником.

1. Потягування

Лежачи на спині або сидячи на стільці. Витягування рук вгору, вбоки і вигинання спини. Напружений стан зберігайте 3-5 секунд, після чого розслабте м`язи. Дихайте спокійно і рівно. Повторіть вправу 3-4 рази.

2. Рух головою

Стоячи, ноги на ширині плечей:

повільні нахили голови вперед (так, щоб підборіддя уперлося в груди) і назад повністю (6-10 разів);повільні повороти голови праворуч-ліворуч (5-10 разів в кожен бік);медленные кругові рухи головою управо, потім вліво. Повторити 4-5 разів.

3. Маятник

Розгойдування тулуба назад-вперед. Ноги на ширині плеч, руки на поясі. Швидкий нахил тулуба вперед приблизно на 30°, різке гальмування. Швидкий нахил назад, потім знову нахил вперед і т.д.

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