Що потрібно немовляті?

У наші дні рідко яка жінка годує новонароджену дитину груддю. Причини: немає молока або його мало, склад молока не підходить для дитини або здоров`я не дозволяє молодій мамі годувати немовля природним способом. Чи нормально це?

Звичайно, ні. Споконвіку жінки годували дітвору груддю (хто побагатший – наймали годувальниць) і навіть не чули ні про які суміші. Медики стверджують, що діти, яких годують груддю, набагато здоровіші «штучно вигодуваних». Річ у тому, що в материнському молоці містяться всі речовини, необхідні дитині.

Багато жінок з легкістю переходять на суміші, оскільки грудне вигодовування буквально прив`язує їх до дитини.

Щоб уникнути неприємностей, пов`язаних з годуванням, готуватися до нього слід наперед. На четвертому місяці вагітності піддайте груди контрастному душу, а потім розтирайте соски жорстким махровим рушником. Можна розтирати їх і оливковою олією, робити примочки з відвару кори дуба. Від цього найніжніша шкіра загрубіє, і ви не дізнаєтеся, що таке розтяжки і тріщини.

Жінкам, у яких соски неправильної форми (наприклад, втягнуті або плоскі, що може заважати малюкові брати груди), рекомендується використовувати спеціальні витягаючі накладки, які продаються в аптеці.

Молоко у жінок з`являється тільки на 3-5 день після пологів, але вже відразу з сосків виділяється невелика кількість молозива. Тому краще негайно прикласти немовля до грудей. Якщо цього не зробити, він надалі може відмовитися смоктати груди – така проблема зустрічається досить часто. У перші три дні після пологів не пийте багато рідини – інакше можуть з`явитися ущільнення грудей. Коли прийде молоко, ви відчуєте характерне поколювання. Тепер вам потрібно пити більше теплої рідини. Протягом перших двох тижнів – місяця надлишок молока доведеться зціджувати (навчити цьому ви попросите когось з медперсоналу або жінку, що має подібний досвід).

З якими проблемами зазвичай стикається молода мати, що годує грудьми?

1. Немає молока, або воно недостатньо поживне. Щоб молоко у вас не пропало і зберегло корисні речовини, включайте в свій раціон фрукти, овочі, білкову їжу (докладні рекомендації дасть лікар). Прагніть уникати нервових стресів, більше відпочивайте і гуляйте. Лактації сприяє вживання трав`яного чаю, чаю з молоком, відвару кропиви, безалкогольного пива.

2. Дитина не бере грудь. Багато мам здійснюють помилку (іноді за порадою лікаря), намагаючись чергувати годування грудьми з штучними сумішами, тому що молока нібито недостатньо – дитина не наїдається. Тим часом, дитина, якої привчили до сумішей або молока з пляшки (що вже втратило свої корисні якості), може відмовитися брати груди зовсім. Якщо у вас виникли проблеми з якістю або кількістю молока, постарайтеся налагодити лактацію за допомогою правильного способу життя (що для здорової жінки неважко).

3. Дитина їсть «неправильно». Прикладати дитину до грудей – не така вже проста справа, як може здатися на перший погляд. «Правильне» годування виглядає так: малюк глибоко втягує в рот сосок разом з ареолою і починає стимулювати його, щоб виділялося молоко. Звичайно це відбувається на рівні рефлексів. Якщо немовля ніяк не може захопити сосок, або при годуванні ви відчуваєте біль (деякі мами скаржаться, що дитина «кусає» їх за груди!), то, швидше за все, винні ви самі, неправильно приклавши дитину.

Неправильне годування небезпечне не тільки тим, що малюк залишиться голодним, але і тим, що у вас можуть утворитися тріщини на сосках. Якщо це все-таки відбулося, користуйтеся спеціальними кремами і мазями.

4. Дитина не їсть, коли її годують за графіком, і просить їсти у неурочний час. Якщо раніше грудних дітей прийнято було годувати по годинах, то зараз лікарі радять проводити процедуру годування тоді, коли дитина дійсно хоче їсти. Гормон, відповідальний за лактацію, виробляється приблизно з 3 до 8 ранку. Оптимально, якщо за цей час ви погодуєте дитину 3-4 рази: до речі, годування стимулює вироблення гормону лактації.

Правда.ру