Донеччина: на одного мешканця - понад 390 кг шкідливих речовин

У Донецькій області минулого року на одного жителя припало понад 390 кг викидів шкідливих речовин.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики Донецької області.

В цілому за минулий 2008 рік шкідливі викиди стаціонарними і пересувними джерелами в Донецькій області становили 1,8 млн. тонн.

Разом з тим, за рахунок скорочення промислового виробництва викиди забруднюючих атмосферу речовин від стаціонарних джерел за 2008 рік зменшилися на 120 тис. тонн, або на 7,3%, і становили 1533 тис. тонн.

Як зазначили в управлінні статистики, скоротити шкідливі викиди істотніше не дозволяють застарілі технологічні процеси і недостатня ефективність роботи очисних споруд.

Статистики зазначили, що понад 90% обласного обсягу шкідливих викидів стаціонарними джерелами утворюється на підприємствах металургійного комплексу, електроенергетики і вугільної промисловості. В результаті повітряний басейн зазнає значних навантажень, перш за все, в тих містах і районах, де розташовані ці підприємства: у Маріуполі, на який припадає 23% обласних викидів, у Мар’їнському районі - 11%, в м. Донецьку, Дебальцеве, Єнакієве, Макіївці, Харцизьку і Старобешевському районі - від 5 до 7%.

Внаслідок надзвичайно високої концентрації в Донецькій області промислового виробництва і транспорту на регіон припадає більше чверті всіх викидів шкідливих речовин в атмосферу в цілому по Україні.