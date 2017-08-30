Рахункова палата звинувачує МОЗ у провалі закупівель ліків через міжнародні організації

Міністерство охорони здоров'я України провалило роботу із державної закупівлі лікарських засобів і медичних виробів із залученням з 2015 року міжнародних спеціалізованих організацій, вважають у Рахунковій палаті України, у зв'язку з чим матеріали аудиту передаються до правоохоронних органів.

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«Міністерство провалило роботу щодо вирішення процедурних питань відповідних закупівель. Визначення переліку лікарських засобів і медичних виробів, які планувалося закупити в 2016-2017 роках, здійснювалося несвоєчасно», - повідомляється на сайті Рахункової палати з посиланням на проведений аудит ефективності використання коштів держбюджету в 2015-2016 роках і першому півріччі 2017 року Міністерством охорони здоров'я.

У звіті відзначається, що залучення з 2015 року міжнародних організацій до процесу держзакупівель лікарських засобів і медичних виробів у цілому позитивно позначилося на використанні коштів держбюджету, однак аудит встановив істотні недоліки в роботі Міністерства охорони здоров'я.

«Міністерство не забезпечило об'єктивності вибору таких організацій для здійснення державної закупівлі лікарських засобів і медичних виробів, оскільки був відсутній механізм застосування визначених урядом критеріїв вибору і порядку його проведення», - йдеться в документі.

У Рахунковій палаті зазначили, що в ряді випадків відповідальні чиновники міністерства і залучені фахівці затягували строки закупівлі і ухвалювали необгрунтовані рішення, в результаті чого період від підготовки міністерством закупівлі до поставки ліків і медвиробів кінцевим споживачам розтягнувся майже на два роки.

«На кінець липня цього року від міжнародних спеціалізованих організацій не надійшло лікарських засобів і медичних виробів (за 27 напрямами з 35) за кошти держбюджету 2016 року на 2,1 млрд грн, або на 62,4% перерахованих коштів. За іншими напрямками поставки взагалі не розпочато», - йдеться у звіті.

При цьому, як зазначили в Рахунковій палаті, закупівлі за кошти держбюджету 2017 року ще не починалися, незважаючи на те, що держбюджетом на ці цілі передбачено 5,9 млрд грн.

Також аудитори відзначили, що міністерство не забезпечило належної організації використання закуплених ліків, в результаті чого в установах охорони здоров'я та на складах держпідприємства «Укрвакцина» перебувають прострочені лікарські засоби на десятки мільйонів гривень.

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«Система закупівлі із залученням міжнародних спеціалізованих організацій фактично виведена з-під контролю широкого загалу. Засіданням Рахункової палати ухвалено рішення передати матеріали аудиту до правоохоронних органів», - повідомили в Рахунковій палаті.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на оцінку Рахункової палати України повідомляли, що міжнародні організації заощадили 40% коштів державного бюджету України, призначених для закупівлі ліків, і деякі препарати закуповувалися в 26 разів дешевше, ніж до 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 квітня ухвалив рішення про закупівлю ліків і медичних виробів у 2017 році через міжнародні організації.

Згодом Міністерство охорони здоров'я підписало угоди з міжнародними організаціями, які проведуть закупівлі ліків для України за бюджетні кошти за 39 державними програмами на загальну суму 5,9 млрд грн.

У 2017 році закупівлю ліків здійснюватимуть Програма розвитку ООН, Дитячий фонд ЮНІСЕФ і британське закупівельне агентство Crown Agents.