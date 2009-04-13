Жінки легше долають стрес

Всі люди по-різному реагують на стресові ситуації. Спосіб, завдяки якому наш мозок і тіло пристосовуються до гострого і хронічного стресу, має надзвичайно велике значення для фізичного і психічного здоров`я. За прогнозами експертів Всесвітньої організації охорони здоров`я, протягом наступних 20 років стрес стане другою провідною причиною смертності у всьому світі.

Вважається, що генетичний код грає важливу роль в різних відповідях організму на стрес. Було підраховано, що спадковість визначає приблизно 62% рівня гормону стресу - кортизолу. У спробі виявити генетичні основи для боротьби із стресом лікарі Єврейського університету Єрусалиму /Ізраїль/ і Університету Трієра вивчили зразки слини учасників дослідження в стресових обставинах, щоб визначити концентрації кортизола, а також розглянули вираз гена BDNF в клітинах головного мозку, рівні якого знижуються при хронічному стресі.

Результати показали гендерні відмінності у відповіді організму на стрес: виявилось, що жінки мають нижчу гормональну відповідь кортизола, ніж чоловіки, і, отже, у меншій мірі реагують на соціальний стрес. У чоловіків була відмічена протилежна ситуація: сильна активність кортизола при стресі доводить, що чоловіки відчувають більше психологічне напруження і частіше нервують при виникненні складних обставин. Неврологи довели, що чоловіки можуть бути більш уразливі до депресії та інших психо-неврологічних розладів при стресових подіях через особливу діяльність мозку.

ami-tass.ru