У Криму оголошено режим високої пожежної небезпеки
11:29, 13 квітня 2009Країна
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Попереджає МНС
Сьогодні і завтра в Криму очікується висока пожежна небезпека.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
Крім того, повідомили УНІАН у прес-службі Главку, протягом сьогоднішнього дня в автономії очікується посилення північно-східного вітру до 15-20 м/с.
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