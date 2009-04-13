У Криму оголошено режим високої пожежної небезпеки

Сьогодні і завтра в Криму очікується висока пожежна небезпека.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

Крім того, повідомили УНІАН у прес-службі Главку, протягом сьогоднішнього дня в автономії очікується посилення північно-східного вітру до 15-20 м/с.