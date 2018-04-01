8 секретів здорового серця

Напевно, багато хто займається спортом і розвиває своє тіло і розум, підбирає оптимальний режим тренувань і харчування. Але навіть якщо ви всього цього не робите, вам хочеться бути здоровим. У будь-якому випадку в першу чергу варто звернути увагу на здоров`я серця і серцево-судинної системи.

Звичайно, існують деякі чинники, які від вас не залежать, на зразок генетичної схильності до серцево-судинних захворювань, але багато що залежить і особисто від вас. І чим раніше ви почнете стежити за своїм здоров`ям, тим легше вам буде надалі. Ось 8 інгредієнтів, які допоможуть вам підтримувати здоров`я серця.

1 — Скоротіть споживання чорного м`яса Якщо ви любите чорне м`ясо (баранина, яловичина), то вам варто задуматися. Звичайно, це м`ясо може бути корисне для отримання заліза і протеїнів, але вживати його дуже часто не варто. Краще обмежити вживання цього м`яса до 2-3 разів на тиждень.

У решту днів протеїн краще одержувати з інших джерел на зразок риби (особливо багатої жирними кислотами omega-3), пташиного м’яса, бобів і продуктів з низьким вмістом жиру.

2 — Вживайте більше фруктів і овочів темного кольору

Дієта, в якій багато фруктів і овочів у будь-якому випадку виявиться кращим захистом від хвороб. Коли ви підбиратимете фрукти і овочі — особливо увагу приділіть темнішим плодам (наприклад, винограду). В більшості випадків саме в них міститься більше антиоксидантів, які корисні для здоров`я.

3 — Контролюйте свій рівень інсуліну Кращий спосіб уникнути різких стрибків вмісту інсуліну — віддавати перевагу найменш обробленій їжі. Картопля, вівсянка і неочищений рис з цієї точки зору будуть набагато кращі за білий хліб і макарони.

4 — Готуйте самі Приготування їжі удома допоможе не тільки заощадити, але і точно знати, що саме йде на стіл. Та і готувати для себе ви напевно захочете тільки з кращих продуктів.

5 — Збільшіть вміст розчинної клітковини в їжі Якщо ви вже звернули увагу на пункт 3 і стали відповідно підбирати їжу, то точно почали збільшувати вміст розчинної клітковини в ній. Проте, постарайтеся збільшити її ще більше. Наприклад, боби є відмінним джерелом розчинної клітковини. Але обробленої клітковини намагайтеся уникати, особливо якщо ваша звичайна дієта була бідна на неї.

6 — Скоротіть споживання сиру

Сир є одним з основних джерел насичених жирів в їжі сучасної людини. З урахуванням того, що багато страв або включають розплавлений сир, або посипаються ним зверху, вам варто уважніше віднестися до них і по можливості виключити зі свого раціону.

7 — Вживайте алкоголь тільки помірно

Якщо ви вживаєте алкоголь, то не обов`язково повністю від нього відмовлятися, щоб зберегти серце здоровим. Але його вживання варто серйозно обмежити. Згідно дослідженням учених, келиху вина в день цілком достатньо, щоб не нашкодити серцю, так що не варто перевищувати цю дозу.

Крім того, стежте за вживанням кофеїну. Його надлишок може привести до серйозних проблем. Діючи як стимулятор центральної нервової системи, кофеїн дає додаткове навантаження на серце.

8 — Займайтеся спортом Для здорового серця добре підійдуть короткочасні, але інтенсивні вправи.

Щоб дізнатися, в якій формі ви і ваше серце — спробуйте під час пробіжки різко прискорити рух, а потім сповільнити. Прослідкуйте, скільки часу серцю буде потрібно, щоб повернутися в нормальний ритм. Чим більше часу потрібно — тим гірша ваша форма і тим ймовірніший розвиток серцевих захворювань.

Тепер, коли ви знаєте про ці вісім чинників здоров`я серця, спробуйте застосувати їх у вашому житті. І пам`ятайте: ваш вибір способу життя серйозно впливає на ваше здоров`я, як в короткочасній, так і в довготривалій перспективі.

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