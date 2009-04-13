Прорив у лікуванні артеріальної гіпертензії

Медикам з Мельбурну вдалося вилікувати гіпертензію за допомогою нової методики навіть у тих пацієнтів, яким не допомагали ліки.

Директор Центру серцево-судинних досліджень і терапії, професор Генрі Крум винайшов нову хірургічну процедуру, яка руйнує нерви біля нирок і різко знижує артеріальний тиск.

Ця методика особливо корисна при високому ризику серцевого нападу або інсульті, який не піддається лікам.

Результати цього дослідження застосовуватимуться по всьому світу.

Приблизно 20% пацієнтів, яким не допомагають ліки, зможуть позбавитися підвищеного тиску. Методика була випробувана на 50 учасниках, після якої тиск знижувався самостійно впродовж 1-3 місяців.

Процедура виконується при місцевій анестезії із застосуванням радіочастотних хвиль, що направляються до нерва за допомогою зонда. Таким чином, нерви в артерії, по якій іде кров в нирки, гинуть. Учені давно вважали, що саме ця ділянка органу відповідає за високий тиск.

При цьому зонд не ушкоджує інші клітки, а сама процедура безпечна.

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