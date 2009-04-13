Звичайний чай: догляд за шкірою і волоссям

Хто не знає про те, що чай дбайливо знімає втому із запалених очей? Досить прикласти чисту ватку, змочену свіжим розчином міцного чаю, до закритих повік і полежати в тиші декілька хвилин.

Мішки під очима допоможуть прибрати звичайні разові чайні пакетики. Для цього потрібно спочатку облити їх окропом і відразу ж покласти в морозилку на 20 хвилин. Потім – на 10 хвилин на закриті очі.

Для шкіри, що в`яне, можна порекомендувати уранішні умивання обличчя і шиї міцним розчином чаю. Одна обмовка – чай дає ефект легкої засмаги, тому для блідих аристократичних облич цей рецепт не підійде. У зимовий період перед виходом на вулицю також не рекомендується користуватися ніякими водними розчинами для умивання.

Якщо шкіра обличчя жирна, в чайний розчин додаються декілька крапель лимона. Такий рецепт лосьйону допоможе звузити пори.

Якщо шкіру необхідно захистити від сонячної засмаги – влітку, перед виходом на вулицю, слід вмиватися міцним чайним настоєм.

Настій чаю входить в багато масок для обличчя. Для старіючої шкіри, що в`яне, можна порекомендувати, наприклад, такий рецепт ліфтингової маски. Чайну ложку чорного чаю заварити в чверті склянки крутого кип`ятку. Накрити кришкою і дати настоятися 30 хвилин. Потім процідити і цей розчин використовувати для приготування маски. Столову ложку муки розвести розчином чаю до густини жирної сметани, розтерти з одним жовтком. Нанести на очищену шкіру на 20 хвилин. Змити спочатку теплою водою, потім прохолодною, промокнути чистим рушником і змастити кремом.

Відмінна маска для зморшкуватої шкіри. Дві чайні ложки меду, дві столові ложки сухої вівсянки, 2 столових ложки води і столова ложка міцної заварки. Прогріти цю масу на водяній бані або 30 секунд в СВЧ-печі. Потім товстим шаром нанести на чисте обличчя, накрити паперовою серветкою і зверху рушником. Включити релаксуючу музику. Через 20 хвилин змити маску теплою водою. Таку маску можна застосовувати і для сухої шкіри.

Якщо раптом ви виявите, що обличчя набрякло, і це не пов`язане з якимсь серйозним захворюванням, можна допомогти собі дуже просто. І в цій ситуації той же помічник – міцний чай. Вірніше, заварка. Гущу із заварювального чайника покласти на чисту марлю і щільно притиснути до обличчя. Під такою маскою відпочити 20 хвилин. Змити. Кремом не змащувати!

При пітливості рук і ніг роблять ванни з міцної чайної заварки. Відмінний засіб!

При випаданні волосся міцний розчин чаю втирають в шкіру голови кожен вечір. Курс – 10 процедур. Цей рецепт чудово сприяє відрощуванню волосся. Чайний настій підсилює їх ріст.

Можна зробити очні ванни з міцного розчину чаю. У аптеці продаються маленькі прозорі стаканчики – спеціально для промивання очей. Можна використовувати для цих цілей і чисті одноразові склянки. Склянку з міцним негарячим розчином чаю щільно прикласти до ока. Голову відкинути і в такому положенні відкривати-закривати очі десять-п`ятнадцять разів. У самому кінці розплющіть очі і пообертайте очним яблуком вгору-вниз, вправо-вліво. Можна узяти чисту миску і виконати ту ж вправу, опустивши обличчя в розчин міцного чаю. Закінчивши процедуру, сполосніть обличчя прохолодною водою і змастіть живильним кремом.

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