На Закарпатті пройшла акція «Кинь сигарету – візьми мінералку!»

В Ужгороді два дні поспіль проходила студентська акція «Кинь сигарету – візьми мінералку!».

Соціальний проект проти куріння пройшов у рамках конкурсу краси «Міс та Містер ЗакДУ 2009», повідомила кореспонденту УНІАН голова оргкомітету конкурсу краси Галина ТАБАШ.

З її слів, проект проходив поблизу будівель Закарпатського державного університету.

Ініціатором акції виступили найвродливіші студенти Закарпатського державного університету, що братимуть участь у фінальній частині конкурсу краси «Міс та Містер ЗакДУ 2009», який пройде 30 квітня 2009 року в Ужгороді.

Під час акції учасники проекту, одягнені у фірмові футболки із логотипами та гаслами кампанії, закликали студентів та викладачів відмовитися від згубних цигарок взамін на життєдайну мінеральну воду. «Кожен бажаючий міг обміняти цигарку вартістю 30 копійок на склянку мінеральної води за 90 копійок, і так долучитися до акції. Хтозна, може, хтось після цього й кине палити», — сказала голова оргкомітету.

Всі вилучені цигарки будуть по завершенні акції привселюдно знищені.

Метою цієї акції було насамперед спроба привернути увагу студентської молоді до соціальної проблеми куріння. «також ми прагнули показати приклад здорової та освіченої молоді, популяризувати активне громадське та студентське життя ЗакДУ й водночас провести просвітницьку антитютюнову кампанію серед молоді», — прокоментувала Г. ТАБАШ.

За її словами, по закінченні акції зібрані цигарки привселюдно знищили —залили мінеральною водою.

Г. ТАБАШ також повідомила, що в ЗакДУ палять більше половини студентів та викладачів.