Ющенко підписав закон про підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань акцизного збору».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей документ 31 березня 2009 р.

Законом встановлюються такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби: сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну - 60 грн. за 100 шт., сигарети без фільтра, цигарки - 35 грн. за 1000 шт., сигарети з фільтром - 60 грн. за 1000 шт. (до підвищення цей показник складав 47 грн.).

Згідно з законом, податкове зобов`язання зі сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як: 50 гривень за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10); 100 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20)».

Цей закон набирає чинності з 1 травня 2009 року. Закон доручає Кабінету Міністрів України при підготовці змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» передбачити спрямування надходжень понад обсяги, визначені у додатку № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», які пов`язані із введенням в дію цього Закону, на: першочергові заходи та програми з охорони здоров’я (лікування онкологічних, серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу); здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу; розвиток мережі автомобільних доріг та мостів.

Як повідомлялося, цей закон є частиною запропонованих урядом заходів для боротьби з кризою.