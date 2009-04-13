АР Крим: комерсантам відмовлено у претензіях на дитячий санаторій

Вищий господарський суд України залишив у силі рішення Господарського суду Криму, згідно з яким майно дитячого спеціалізованого санаторію «Іскра» витребувано з незаконного володіння комерсантів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

У 2005 році прокуратура довела в суді факт неправомірного володіння АТЗТ «Аспект» котельною й пральною з приміщеннями площею 616,7 кв. м і підвалом площею 57,5 кв. м. Майно відійшло комерсантам з порушенням встановленого порядку, зокрема, без згоди Міністерства охорони здоров`я України. «Відповідно, всі подальші передачі майна є недійсними», - зазначили в прокуратурі.

Протягом кількох років комерсанти ініціювали процеси, оскаржуючи винесені не на їхню користь рішення судів, зазначили в прокуратурі.