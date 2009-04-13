Україна консолідується в боротьбі з туберкульозом

7 квітня 2009 року відбулося засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу й ВІЛ/СНІДу, на якому фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" був обраний основним реципієнтом можливого гранту Глобального фонду на боротьбу з туберкульозом. Для управління грантом фонд запропонував як субреципієнтів Міністерство охорони здоров`я, Державний департамент із питань виконання покарань, PATH, Товариство Червоного Хреста України, Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД. Субреципієнти будуть затверджені на черговому засіданні Національної ради, що відбудеться в травні.

Така консолідація сил державних структур, громадських і міжнародних організацій свідчить про те, що в країні є чітке розуміння серйозності загрози, особливо в умовах фінансової кризи. Фонд дякує всім партнерам і сподівається, що в такому складі Україна представить якісну заявку й виступить сильною командою, яка зможе ефективно реалізувати програму Глобального фонду з боротьби з туберкульозом.

Заявка України про фінансування програми з боротьби з туберкульозом у розмірі не менше 100 млн. доларів буде відправлена на розгляд Глобальному фонду до 1 червня 2009 року. Рішення буде винесене в листопаді 2009 року. У випадку ухвалення позитивного рішення, Україна буде одержувати ці гроші поетапно. Це допоможе державі боротися з епідемією туберкульозу, надаючи якісні медичні й немедичні послуги людям, які зіштовхнулися із проблемою туберкульозу.

Нагадуємо, що фонд Ріната Ахметова Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» з 2007 року реалізує проект «Зупинимо туберкулез», направлений на подолання епідемії цього захворювання в Україні. У рамках проекту реалізується програма дій на національному рівні, а також діє пілотна регіональна «Програма подолання епідемії туберкулезу в Донецькій області в 2007-2011рр.».