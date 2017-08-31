З початку року в Україні зафіксовано 29 завезених випадків малярії, троє хворих померли

Станом на 28 серпня 2017 року в Україні зареєстровано 29 завезених випадків малярії, 3 хворих померли.

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Як поінформували УНІАН у Центрі громадського здоров я, у 2016 році було зареєстровано 43 завезених випадки малярії, один пацієнт помер.

Симптоми малярії з’являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші симптоми – лихоманка, головний біль – можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

Якщо під час подорожі чи протягом року після повернення із країни, де відбувається передача малярії у вас з’явилися симптоми грипу чи підвищилась температура – негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок.

Лікування необхідно розпочати протягом перших 24 годин після прояву симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання і закінчитися смертю. Якщо ризик захворіти малярією у країні високий - варто заздалегідь купити ліки проти малярії і носити їх із собою.

У дітей із важкою малярією часто розвивається важка анемія, дихальна недостатність чи церебральна малярія. У дорослих часто відбувається ураження кількох органів.

"Дізнайтеся, чи у країні, куди ви плануєте поїздку, відбувається передача малярії. Якщо так – обов’язково попіклуйтеся про захист від цього захворювання. Зазвичай це - уникнення укусів комарів (одяг, який прикриває тіло, репеленти), антимоскітні сітки та хіміопрофілактика – медикаменти для профілактики захворювання малярією. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо хіміопрофілактики – вона залежить від країни, куди ви подорожуєте, і її потрібно розпочати за кілька тижнів до поїздки", - рекомендують медики.

*** Малярія – загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Передача малярії відбувається у 91 країні світу, переважно це країни Африки, Азії, Південної і Північної Америк. В Україні передача малярії комарами не відбувається і наразі усі зареєстровані випадки захворювань – завезені.