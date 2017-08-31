Їстівні гриби можуть зумовити тяжке отруєння організму - медики

Отруїтися можна не лише небезпечними неїстівними грибами, але й їстівними, якщо вони не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях, наголошують медики.

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Щоб уникнути отруєння кладіть гриби до кошика лише за цілковитої впевненості у тому, що вони їстівні.

Не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені зовнішні ознаки.

Не збирайте грибів, що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях.

Не збирайте грибів під час посухи. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини.

Не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах. Купуйте гриби у місцях, де вони проходять відповідний контроль.

Не вживайте сирих грибів.

Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі.

Відібрані гриби спочатку ретельно промийте та відваріть. Радимо кип’ятити гриби двічі (залити чистою водою після першого кипіння). Після другого кипіння, проваріть гриби іще 15-20 хвилин.

Готові страви з грибів зберігайте у холоді в емальованому посуді, не більше доби.

Не годуйте грибами дітей. Не можна вживати гриби вагітним та жінкам, які годують груддю.

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Симптоми грибного отруєння можуть з’являтися у різний час – від 30 хвилин до кількох діб - залежно від виду грибів, які ви вживали. Симптомами грибного отруєння можуть бути запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг, галюцинації, розлад або втрата свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності.

Якщо після споживання грибів ви спостерігаєте у себе або своїх близьких симптоми отруєння – негайно викликайте "швидку допомогу". Не викидайте залишки грибів – їхній аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.