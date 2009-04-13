В І кварталі цього року українці всиновили 480 дітей

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, протягом І кварталу 2009 року громадяни усиновили 480 дітей із числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, це на 20% більше, порівняно з відповідним періодом минулого року, коли українці усиновили 404 дитини.

Загалом протягом перших трьох місяців 2009 року усиновлено 934 дитини (454 хлопчиків та дівчаток було усиновлено іноземцями).

За підсумками 2008 року, який було оголошено Роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знайшли родину 20 тис. 333 дитини.

Станом на 1 січня 2009 року на централізованому обліку на усиновлення перебувало близько 32 тисячі дітей, з яких 28 тис. 438 – діти віком від 5 до 18 років.