Медичні заклади у регіонах отримають стенти для безоплатних операцій при гострому інфаркті міокарда - МОЗ

Медичні заклади у регіонах отримають стенти для безоплатних операцій при гострому інфаркті міокарда.

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Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я, перша партія стентів у кількості 4657 штук уже найближчим часом буде розподілена у регіони.

У МОЗ підкреслили, що громадськість та ЗМІ мають контролювати, аби пацієнти, яким потрібна невідкладна операція зі стентування, отримували стенти безоплатно.

Усі закуплені медичні вироби пройшли тривалий процес заміни реєстраційного свідоцтва на сертифікат відповідності вимогам технічних регламентів та отримали санітарно-епідеміологічний висновок, що підтверджує якість цих продуктів та їхню безпеку для життя і здоров’я українських пацієнтів, наголосили у МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я за допомогою міжнародної організації Crown Agents забезпечили українців найсучаснішими стент-системами. На виділені із держбюджету-2016 кошти у розмірі 5,9 млн дол. закупили інноваційні стенти та супутнє обладнання для проведення екстреної імплантації пацієнтам в перші години гострого інфаркту.

У МОЗ зазначили, що в Україні необхідно створити реперфузійну мережу.

За словами співзасновника Асоціації інтервенційних кардіологів України Максима Соколова, в Україні з'явиться 13 нових реперфузійних центрів.

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"Це будуть медичні заклади із сучасним обладнанням, де допомога пацієнтам надаватиметься в режимі 24/7/365. Пацієнти, котрі потребуватимуть невідкладного стентування, зможуть отримати вчасну, високоспеціалізовану та безкоштовну медичну допомогу за найсучаснішими стандартами”, – сказав Соколов.