На столичному Борщагівському фармацевтичному заводі провели обшуки

На Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводі прокуратура міста провела обшуки 31 серпня ц.р.

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Про це йдеться в офіційній заяві БХФЗ , оприлюдненій на сайті підприємства.

«У ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (БХФЗ), який входить у ТОП-20 найбільших фармацевтичних виробників України, були проведені обшуки прокуратурою м. Київ», - йдеться в заяві.

Згідно з оприлюдненою підприємством інформацією, співробітники прокуратури за рішенням суду отримали доступ до документів щодо ціноутворення впродовж 2016-2017 рр. Також співробітниками прокуратури через суд був отриманий доступ до первинних фінансово-господарських документів БХФЗ.

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«Протягом року невідомі особи неодноразово здійснювали тиск та залякували акціонерів БХФЗ, вимагаючи продати акції заводу. Також АМКУ надав сумнівний дозвіл ПрАТ «ФФ "Дарниця"» на концентрацію 50-ти % акцій БХФЗ», - йдеться в заяві БХФЗ.

На підприємстві заявляють, що мають підстави сумніватися у справжній меті обшуків, які здійснили слідчі органи.

Як повідомляють на підприємстві, метою обшуку у суді названо звернення територіального медичного об’єднання «Психіатрія» (Київ) на підставі нібито завищених відпускних цін на лікарські засоби, які виробляє БХФЗ.

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«15.08.17 та 21.08.2017 БХФЗ надав до прокуратури м. Київ ґрунтовні пояснення, довідки і фотокопії документів, включаючи накладні та договірні документи, згідно із запитами прокуратури (понад 500 аркушів додатків). Незважаючи на це, слідчий прокуратури м. Києва звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку всіх приміщень БХФЗ», - сказано в заяві.