Медичні інститути академії наук переводять на самоокупність: собівартість операцій - від 80 до 230 тисяч грн

За попередніми розрахунками, собівартість операцій в інститутах НАМНУ становить від 80 тис. грн до 230 тис. грн. Раніше велику частину цих витрат покривали з держбюджету, тепер пацієнтам доведеться платити за операції зі своєї кишені або через страхові компанії. Про це повідомила прес-секретар інституту Людмила Гордон, пише 112.ua.

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"За словами Гордон, попередні розрахунки собівартості операцій вражають – від 80 тисяч грн до 230 тисяч грн. Наразі більшу частину цих витрат покривають з бюджету. З 1 вересня пацієнтам доведеться платити зі своєї кишені або через страхові компанії", - йдеться в повідомленні.

Пілотний проект із впровадження платних послуг та переходу на самоокупність у чотирьох столичних інститутах – серцево-судинної хірургії ім. Амосова, нейрохірургії ім. Ромоданова, хірургії та трансплантології ім. Шалімова та кардіології ім. Стражеско повинен був розпочатися з 1 липня. Але офіційно запустити пілотний проект не вдалося, тому що методичка для розрахунку собівартості послуг операцій з МОЗ надійшла тільки 30 червня. Постраждали і пацієнти – через нестачу фінансування їх відправляли додому чекати операцій.

"Інститути, що беруть участь у пілотному проекті, повинні зберегти базове фінансування – на комуналку і зарплату. Жодні платні послуги не потягнуть таку махіну, як наш інститут", - зазначав на початку серпня Олександр Усенко, директор інституту хірургії ім. Шалімова.