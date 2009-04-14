7 простих правил здорового харчування

Багато хто страждає на такий розлад - зацикленість на здоровому харчуванні. Цей діагноз поставив автор лекцій про їжу Майкл Поллан.

Майкл Поллан говорить, що все, що він вивчив про їжу і здоров`я, можна зібрати в декілька слів: “Їжте їжу, не дуже багато, здебільшого - рослинну”.

Перші два слова - найбільш важливі. “Їжте їжу” означає їсти реальну їжу - овочі, фрукти, злаки і, звичайно ж, м`ясо і рибу. Головне - уникайте, як говорить, Майкл Поллан, “їстівні субстанції, схожі на їжу”.

Майкл об`єднав свої головні поради в 7 пунктів:

1. Не їжте нічого, що ваша бабуся не визнає за їжу. Коли ви візьмете баночку з йогуртом, спробуйте прочитати його склад з 15 інгридієнтів, які ви насилу вимовляєте. А потім запитайте себе: “Що це все робить в цьому йогурті?”, - говорить Поллан.

2. Не їжте нічого, що складається більш ніж з 5 інгредієнтів, або з інгредієнтів, які ви насилу вимовляєте.

3. Коли наступного разу опинетеся в магазині, зверніть увагу на те, що свіжі продукти, як правило, стоять по периметру, оскільки так їх простіше замінити, якщо у них закінчиться термін придатності.

4. Не їжте продукти, які не псуються. “Правда, існують винятки з цього правила - наприклад, мед”, - говорить Майкл Поллан.

5. Важливо не тільки, що ви їсте, але і як ви їсте. “Покидайте стіл з невеликим відчуттям голоду”, - говорить Майкл Поллан. - “У багатьох народів є правило, що припиняти трапезу потрібно до того, як вони будуть ситими”. У Японії говорять, що вони їдять доти, поки не будуть ситими на чотири п`ятих. Ісламська культура дотримується подібного принципу”.

6. Сім`ї традиційно їдять разом, за столом, без телевізора, в певний час. Це хороша традиція - насолоджуватися їжею з людьми, яких любите.

7. Не купуйте їжу, де ви заправляєтеся. У США, наприклад, 20% продуктів з`їдається в автомобілі, що не дуже-то сприяє здоров`ю (сухом`ятка, їжа нашвидкоруч, автомобільні вихлопи і т.д.).

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