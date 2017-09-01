ООН передала мешканцям окупованих районів Луганщини гуманітарну допомогу

14:54, 01 вересня 2017
Країна
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Вантаж загальною вагою понад 41 тонни - для мешканців Луганської області.

REUTERS

Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на неконтрольовану територію Донбасу прослідували 7 вантажних автомобілів від ООН з гуманітарною допомогою.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Транспорт перевозив вантаж загальною вагою понад 41 тонни. І це, зокрема, вантаж для мешканців Луганської області. Це предмети індивідуальної гігієни та набори для дитячої раннього навчання», - сказав Мотузяник.

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Теги: #гуманітарна допомога#війна на Донбасі#російська агресія в Україні