ООН передала мешканцям окупованих районів Луганщини гуманітарну допомогу

Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на неконтрольовану територію Донбасу прослідували 7 вантажних автомобілів від ООН з гуманітарною допомогою.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Транспорт перевозив вантаж загальною вагою понад 41 тонни. І це, зокрема, вантаж для мешканців Луганської області. Це предмети індивідуальної гігієни та набори для дитячої раннього навчання», - сказав Мотузяник.