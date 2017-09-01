У програмі "Доступні ліки" беруть участь близько 30 % аптек

З окремих регіонів України до Антимонопольного комітету надходить інформація щодо штучного ускладнення допуску аптечних закладів до участі в урядовій програмі «Доступні ліки».

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Як повідомляє прес-центр АМКУ, така інформація надійшла з Чернівецької, Харківської, Полтавської, Закарпатської, Волинської, Київської областей та Черкасах.

За даними відомства, станом на 31 серпня цього року до реалізації програми «Доступні ліки» долучились 6 179 аптек та аптечних пунктів по всій території України. Для порівняння в травні брали участь 4 100 аптечних закладів.

Зазначається, що враховуючи загальну кількість аптечних закладів в Україні, в реалізації програми «Доступні ліки» зараз беруть участь близько 30 %.

Як відомо, урядова програма «Доступні ліки» стартувала з 1 квітня 2017 року. Відповідно до неї, хворі на бронхіальну астму, діабет ІІ типу та серцево-судинних захворювань можуть отримати за рецептами лікарів безкоштовно або із незначною доплатою в аптечних закладах лікарські засоби (вітчизняного та іноземного виробництва).

Урядова програма «Доступні ліки» передбачає залучення до їхньої реалізації якомога більшої кількості аптек, що має сприяти дієвій конкуренції, спрямованій на задоволення потреб населення в отриманні життєво необхідних їм ліків.