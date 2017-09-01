Гройсман пообіцяв, що фінансування інклюзивної освіти триватиме й надалі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що уряд продовжить фінансування програм розвитку інклюзивної освіти, що дозволяє дітям з обмеженими можливостями отримувати якісні освітні послуги.

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Як повідомляє урядова прес-служба, за словами Гройсмана, в цьому році з бюджету на ці цілі виділено 209 млн грн.

«У цьому році ми виділили 209 млн грн на інклюзивну освіту в Україні. Патронат і лідерство в цьому питанні забезпечує дружина глави держави Марина Порошенко», - сказав прем'єр.

Він висловив переконання, що в Україні дедалі більше з'являтиметься інклюзивних закладів освіти.

«Ми будемо більше інвестувати в нього (інклюзив)», - пообіцяв Гройсман.

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Він відзначив роль місцевої влади в цьому процесі і звернув увагу на необхідність адаптації будинків до потреб людей з обмеженими можливостями.