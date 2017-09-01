Магнітні бурі у вересні: медики радять уникати стресів і перевтоми

На початку осені метеорологи попереджають про декілька спалахів сонячної активності.

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За даними сайту meteoprog.ua у вересні штормитиме 5 разів: 1 вересня, 13 вересня, 14 вересня, 15 вересня, 16 вересня.

З 17 по 23 вересня будуть спостерігатися збурення геомагнітного поля Землі.

Медики попереджають, що магнітні бурі можуть стати причиною різкої зміни настрою, погіршення загального самопочуття і загострення хронічних захворювань. Особливо страждають люди із захворюваннями серцево-судинної системи. Можливими реакціями організму людини на магнітні бурі є: головний біль, порушення сну, занепад сил, різка зміна показників артеріального тиску.

У дні максимальної геомагнітної активності уникайте стресу, перевтоми, а також надмірних розумових та фізичних навантажень, дотримуйтеся правил здорового харчуванням.

Лікар-фітотерапевт Борис Скачко радить - якщо ви знаєте свою реакцію на зниження атмосферного тиску, перепади температури і магнітні бурі, то наперед прийміть препарати, які стабілізують самопочуття.

"Уникайте навантажень як фізичних, так і емоційних, які будуть перевантажувати судини і нервову систему. Відмовтеся від рясних прийомів їжі, особливо жирної: переповнений шлунок приводить до порушення ритму серця і стрибків тиску. Їжте невеликими порціями по 4-5 разів на день. Віддавайте перевагу продуктам, багатим вітамінами А, С і Р, які позитивно впливають на функції нервової системи і кровоносних судин. Це чорна смородина, лимони, плоди шипшини, щавель, обліпиха, морква, яловича печінка, вершкове масло, яйця", - зазначає лікар

Ще радить лікар замінити каву і міцний чай (ці напої перезбуджують нервову систему) на трав'яний чай і адаптогени: відвар шипшини, настоянки женьшеню, елеутерококу, плодів лимонника, повністю відмовитися від алкоголю, який не розслаблює, а активізує центральну нервову систему.

"Якщо ви відчули різке нездужання, підвищився тиск або почастішала частота серцевих скорочень, відкладіть роботу або домашні справи, випийте заспокійливі ліки або 50 крапель корвалолу і приляжте на годину відпочити в темному, добре провітрюваному приміщенні. Добре висипайтеся - безсоння підвищує метеочутливість втричі", - рекомендує лікар.